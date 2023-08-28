Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’nın Çankaya İlçesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

Otomobil içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Vatandaşlarını ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.