Ankara'da trafikte baltalı saldırı: Baba ile oğlu gözaltına alındı

Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında gece saatlerinde meydana gelen olayda; iki kişi, trafikte A.Y. yönetimindeki aracın önünü kesip araçtan inmesini istedi. A.Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitledi ve dışarıya çıkmadı.

İki kişi, aracın bagajından aldıkları baltayla A.Y.'nin aracına vurdu. A.Y., bu sırada yola devam etti. Saldırı, araçta bulunan sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde; araçtan inen iki kişinin saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"ŞERİT İHLALİ YAPTI, KORNA ÇALDIM"



Mağdur sürücü A.Y. polisteki ifadesinde çalıştığı şirkete ait araç ile seyir halindeyken bir sürücüye şerit ihlali nedeniyle korna çaldığını, bunun üzerine sürücünün kendisini takip ettiğini ve önünü kestiğini, araçtan inen iki kişinin tehditte bulunduğunu ve aracın ön ve yan camına balta ile zarar verdiğini iddia etti.



BABANIN ALTI, OĞLUNUN ÜÇ SUÇ KAYDI ÇIKTI



Polisin yaptığı çalışmada araca baltayla saldıranların V.K. ve oğlu T.K. olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucunda; şüpheliler V.K. ve T.K. Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Caddesi'nde olayda kullandıkları balta ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden V.K.'nın altı, T.K.'nın üç ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.



EHLİYETİNE EL KONULDU



Şüpheliler hakkında "Tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca araç sürücü V.K.'nin ehliyetine el konuldu ve şüpheliye ehliyeti yanında bulundurmamak, güvenlik nedeni veya başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamaktan idari para cezası uygulandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Keçiören'de bir sürücünün başka araca baltayla saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirtti.



Yapılan çalışmalarda, olaya karışan şüpheliler V.K. ve T.K.'nın yakalanarak Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Baltayla saldıran sürücü V.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Sürücü belgesini yanında bulundurmamak', 'Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak', 'Zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'Kamunun rahatını bozacak, kişileri korkutacak şekilde araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulanmış ve psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır.

