Ankara'da tüm belediye ihalelerine erteleme

30.03.2020 - 12:31
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ihaleleri ertelendi.
Duyuruyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz."
Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 30, 2020