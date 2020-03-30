Ankara'da tüm belediye ihalelerine erteleme

Mansur Yavaş, Ankara'daki tüm ihalelerin corona virüs salgınına ilişkin alınan ekonomik önlemlere daha fazla kaynak ayrılabilmesi için ertelendiğini duyurdu.

30.03.2020 - 12:31

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ihaleleri ertelendi.

Duyuruyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 

"Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz."

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