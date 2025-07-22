Ankara'da üç kişinin öldüğü yangın soruşturması: Bina denetim şirketinin sahibi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K'nin gözaltına alınmasına karar verildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



12 Temmuz'da Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı binada çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan incelemede yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında bilirkişi raporları doğrultusunda yangında kusurlu oldukları değerlendirilen şüphelilerden yapı müteahhitleri B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

DAİRE FİYATLARI 13 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR



Yangın sonrası rezidansın "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı ortaya çıktı. Ayrıca daire fiyatlarının ise 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi.