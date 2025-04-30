Ankara'da üç metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankaray metro hattındaki bazı istasyonlar geçici kapatılacak.

Ankara'da üç metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Ankaray hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları süresince yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlarını bu doğrultuda yapmaları istendi.

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