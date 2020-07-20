Ankara'da üçlü Libya zirvesi

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.



Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.



Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.



Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '' Libya'da barışa engel olan darbeci Hafter'e yönelik yapılan her türlü desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir'' dedi.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da söz alarak şu ifadeleri kullandı:



''Libya'yı destekleyen, Libya'nın istikrarını sağlayan, ekonomisini geliştiren tüm planları, çalışmaları destekliyoruz. Libya'nın güvenliği desteklemek sadece ülkeyi değil, bütün bölgenin güvenliğini desteklemektir''