Ankara'da uyuşturucu operasyonları. Bir haftada 69 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 18-24 Ekim tarihleri arasında, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda; 614 bin 330 adet sentetik hap, 17 kilo 974 gram esrar, 11 kilo 343 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram likit esrar, 1 kilo 695 gram kokain, 421 gram A.M. maddesi, 72 gram bonzai, 14 hassas terazi, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği, 4 şarjör ve toplam 126 fişek, 366 bin 330 TL, 2 bin 750 euro ve 950 dolar ele geçirildi.



Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 154 şüpheliden 69’u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.