Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 3 Temmuz'da Altındağ'daki operasyonlar sonucu, 145 bin 376 sentetik ecza maddesi, 3 cep telefonu ve sim kart, 2 hassas terazi ve paketleme malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.



Ayrıca şüphe üzerine durdurulan bir araçta 10 bin 384 sentetik ecza maddesinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, şahısların "zula" olarak kullandığı bir apartmanda yapılan aramada da 135 bin 376 sentetik ecza maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.



Açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşımızın sağlığına kasteden zehir tacirlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yapılacak yoğun çalışmalarla aman verilmeyecek, devletimizin tüm imkanlarıyla takip ve denetimlerimiz hız kesmeden sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.