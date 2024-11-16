Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 27 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayı Kavşağı'nda durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Araçta ele geçiren ekipler, A.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının bağlantılı olduğu tespit edilen T.M, ve S.H'nin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda da toplam 27 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, T.M. ve S.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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