Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince, ilçede madde kullanan ya da ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.Ö, M.Ö, O.Ç, O.S, Z.E.F, T.N.S, Ü.K.B. ve S.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 124 uyuşturucu hap ile 2,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö, M.Ö, O.Ç, O.S. ve Z.E.F. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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