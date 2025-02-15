Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, istihbarat üzerine G.K.'nin kullandığı TIR'ı, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde durdurdu.



TIR'n dorsesinde yapılan aramada 5 kilo 270 gram esrar, 1 kilo 140 gram kokain, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Operasyonda O.E., F.T.T., G.K., U.K., A.T., T.D. ile Ç.Ö. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.