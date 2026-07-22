Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Dört şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde imalatına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilogram bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca; 30 bin 520 adet uyuşturucu hap, 29 bin 730 adet boş kapsül, 1 adet hap basım makinesi ile 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.