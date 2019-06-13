Başkent'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir TIR'a gizlenmiş 35 kilogram eroin ele geçirildi.
Elde edilen bilgiye göre, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Gölbaşı girişinde Abdülkadir K. yönetimindeki TIR'ı durdurdu.
Parka çekilen TIR'da, sürücü kabini ve altında yapılan detaylı aramalarda, zulalanmış halde 52 paket uyuşturucu ele geçirildi.
'TOMA'DAN KAÇMADI
Yapılan ilk incelemede, ele geçen uyuşturucu maddenin eroin olduğu tespit edildi. Araçta narkotik dedektör köpeği Toma'nın da katıldığı aramada 4 paket eroin daha bulundu.
YURDA KUZEY IRAK'TAN GİRMİŞ
Toplamda 35 kilogram ağırlığında olan uyuşturunun ele geçirildiği TIR'ın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda, sürücü Abdülkadir K. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Servet İ. gözaltına alındı.