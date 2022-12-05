Ankara'da vahşi cinayet

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi.



Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Olayla ilgili soruşturmada C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alındı.



Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca sürdürüldüğü bildirildi.

