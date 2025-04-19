Ankara’da yağmur etkili oldu
Ankara’da sabah saatlerinde bir anda bastıran yağmur, öğlen saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.
Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.
Sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğlen saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Ulaşımı yavaşlatan yağmurun yanı sıra gök gürültüsü de başkentlileri korkuttu.
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