Ankara'da yangın: 5 ev kullanılamaz hale geldi

Eğerlialören köyünde Mehmet Ölmez'in evinde, sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangın, daha sonra Hasan Alkan, Necip Ölmez, Ali Altay ve Durali Cengiz'e ait 4 eve sıçradı. Yangın sırasında köyde büyük panik yaşanırken, ilk müdahaleyi köylüler yaptı.

İhbarla olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletmesi ekipleri sevk edildi. ABB itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletmesi'ne ait arozözler yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürerken, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından netleşecek.

