Ankara'da yangın: İş yerleri alevleri aldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir binanın girişinde yer alan iş yerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iş yeri ve sokakta park halindeki otomobil ve hafif ticari araca sıçradı.

BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlere teslim olan seramik imalathanesi, banyo dekorasyon ürünleri dükkanı ve 2 araç nedeniyle mahallede panik yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

İş yerleri ve araçlarda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.