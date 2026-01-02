Ankara'da yangın. Kara dumanlar gökyüzüne yükseldi
02.01.2026 16:33
IHA
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde plastik kasaların yakılması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman, birçok ilçeden görünüyor.
Ankara'da atık plastiklerin tutuşturulması sonucu yangın çıktı.
Olay Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.
Açık arazide atık plastik kasaların yakılması nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ediyor.