Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
23.01.2026 19:51
Son Güncelleme: 23.01.2026 19:53
Anadolu Ajansı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
AA
Başkentte yarın düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.
