Ankara'da yasa dışı eyleme müdahale: 34 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Ocak 2025 günü saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır." denildi.



Açıklamada ayrıca, müdahale sırasında yaşanan olaylarla ilgili, görevli personel hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.