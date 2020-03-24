Ankara'da yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişinin cezası belli oldu

Ankara'da yaşlı bir vatandaşı rencide eden gencin cezası belli oldu.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına hükmetti.

Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.

Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise kararın ardından sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

''Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca’ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi...''

Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca’ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi... — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 24, 2020

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