Ankara’da yeni metro hatları geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.



Yavaş, Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı'nın ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Sözleşme imzasından sonra saha çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Yavaş, başka ulaşım projelerinin de onaylandığını sözlerine ekledi.



Yavaş şöyle devam etti:



"M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km), M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında."