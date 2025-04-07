Ankara’da yeni metro hatları geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, metro projelerinin onay aldığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Yavaş, Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı'nın ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Sözleşme imzasından sonra saha çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Yavaş, başka ulaşım projelerinin de onaylandığını sözlerine ekledi.
Yavaş şöyle devam etti:
"M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km), M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında."
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