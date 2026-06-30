Ankara ve İstanbul'da yeni nesil suç örgütü operasyonu

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı.

Geçen hafta 81 il 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na genelge gönderildiğini ve cuma günü ülke çapında eş zamanlı sokak çetelerine yönelik operasyon yapıldığını hatırlatan Gürlek, "Bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı." dedi.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığını dile getirdi.

İSTANBUL'DA DA OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespitini değerlendiren Gürlek, şöyle devam etti:

"MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL’yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi."

Gürlek, paylaşımında "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz! Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.