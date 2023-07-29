"Ankara'da yetkili tanıdıklarımız var" yalanıyla kandırdılar: 16 milyon liralık vurgun

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’daki sözde yetkili tanıdıkları vasıtası ile milli emlak arazilerinin satışını yaptıklarını söyleyen, planladıkları illere müşteki şahısları davet ederek buluşma sağlayan ve kendilerini resmi kurumlarda işlemleri halledecek avukat, makam şoförü gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeyi takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda, mağdur vatandaşların buluşma sağlanan arazinin bulunduğu il veya ilçelerde bulunan tapu müdürlükleri civarına götürüldüğü, şüphelilerin eylem planları dahilinde, şahısların yanında resmi kurumlara girip çıkarak resmi işlemlerin yapıldığı izlenimi verildiği, devamında müşteki şahıslara milli emlak arazisi için 500 bin - 4 milyon lira arasında fiyatlar söylenerek, bu işlemleri halledecek şahıslara da verilecek rüşvetler, tapu masrafları ve bu hususta halledilecek tüm resmi evrakların bedeli adı altında belirlenen meblağların banka hesaplarına "borç karşılığı" adı altında havale ettirildiği tespit edildi.