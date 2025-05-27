Ankara'da yoğun gündem: Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Ankara'da yoğun gündem: Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek

Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor.

MHP lideri bugün DEM Parti heyetini kabul etti.

Yarın ise AK Parti ile DEM Parti heyetinde yeni bir görüşme olacak.

Çarşamba günü önemli bir görüşme daha var.

Büyük Millet Meclisi Başkanı 'un yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Görüşme yarın 13.00'te başlayacak.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti.

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