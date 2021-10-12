Ankara'da yol çalışmasında insan kemikleri bulundu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması için yaptığı kazıda, insana ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Haberler - DHA 12.10.2021 - 17:10

Ankara'da yol çalışmasında insan kemikleri bulundu

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda yaptığı yol çalışması kapsamında kemiklere rastlandı.

İş makinesi ile yapılan çalışma durdurularak, polise verildi.

Gelen polis ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen kemikler ile kafatası bulunan yerin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgede ve çevrede araştırma yaptı.

İncelemenin ardından kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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