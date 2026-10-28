Ankara'da yol kenarında ceset bulundu
28.10.2026 07:07
IHA
Ankara Polatlı'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında ceset bulundu.
Eskişehir yolu Kuşçu Mahallesi mevkisinde bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kimliği ve cinsiyeti henüz öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.