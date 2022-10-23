Ankara'da 'yol verme' kavgası: İki kardeş öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü, şüpheli dede ve torunu gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde Süleyman K. ve torunu Tevfik K. ile Hacı S. ve ağabeyi Ahmet S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman K, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı, kurşunlardan biri de torunu Tevfik K'nin bacağına isabet etti.



Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Şüpheliler ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti tabancayla Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.



Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

