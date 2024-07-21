Ankara'da yola aniden çıkan otomobil motosikletliye çarptı

Olay 20 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

13 Eylül Caddesi üzerinde Ömer Öztürk’ün idaresinde olan motosiklet, Kayın Sokak'tan Ziya Gökalp Caddesi'ne çıkan Mahmut Kaçar idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.