Kuzey Ankara Protokol Yolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola çıkan iki başıboş attan birine çarptı. Otomobilin çarptığı at, savrularak yere yığıldı.

Diğer at ise yaralı atın başında bekledi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Yaralı at, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne kaldırılırken diğer başıboş at ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gözetim altına alındı.