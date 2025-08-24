Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da bir yolcu otobüsü alev alev yandı.
Olay Anadolu Otoyolu üzerinde Kızılcahamam mevkisinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yaşandı.
Durumu fark eden şoför alev alan otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi yaralanan olmadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
