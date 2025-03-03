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Ankara'da yolcu otobüsü kazası: 5'i ağır 16 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yolcu otobüsü beton bariyere çarptı. Kazada 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü kazası: 5'i ağır 16 yaralı

Adana- seferini yapan E.U. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Gölbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste 32 kişinin olduğu öğrenilirken, kazada 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

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