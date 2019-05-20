Ankara'dan İstanbul'a giden Abdullah Köylü yönetimindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde Çevre Yolu'nun Hurdacılar mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücü yangını fark eden yolcuların haber vermesi üzerine otobüsü durdurdu.
Otobüsteki 24 yolcu tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce kısa sürede söndürülürken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
Yolcular, firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı.
Ankara'da yolcu otobüsünde yangın
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara'dan İstanbul'a giden Abdullah Köylü yönetimindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde Çevre Yolu'nun Hurdacılar mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.