Ankara'da Yüzüncü Yıl Meydanı'nda göçük oluştu

Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde yer alan Yüzüncü Yıl Meydanı'nda, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yüzey göçüğü meydana geldi.



Park ve dinlenme alanı olarak kullanılan, üzerinde üstyapı bulunmayan çim alandaki göçüğün etrafı şeritlerle çevrilerek girişe kapatıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI



Göçüğün doldurulması için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerince çalışma başlatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

ABB'den yapılan açıklamada, yüklenici firma ile koordineli şekilde harekete geçildiği, bölgede güvenliğin sağlandığı kaydedildi.