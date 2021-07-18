Ankara'da zincirleme kaza: 17 yaralı

Ankara'da iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada, aralarında çocukları da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nun Bağlıcı mevkisinde meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, önce bir otomobile, ardından da bir minibüsle çarptı.

Kazada araçlarda bulunanlardan 7'si çocuk, 17 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri çevredekiler tarafından yapılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.