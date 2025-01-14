Ankara'da zincirleme kaza: 31 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme kaza: 31 kişi yaralandı

Çubuk- kara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkiinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kazada 31 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

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