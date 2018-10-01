Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin yaralandığı bildirildi.



Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Ankara yolu üzerindeki Ankara Bulvarı Ahi Evran kavşağında meydana geldi.



Çubuk'tan Ankara istikametine giden Kadir Ertekin yönetimindekiotomobil, yola aniden çıktığı belirtilen köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Cihangir Işıkoğlu'nun kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Ankara'dan Çubuk'a seyir halindeki Hakan Deligöz idaresindek otomobil de kazaya karışan otomobiller ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Otomobilin altında kalan köpeğin telef olduğu kazada 2 araç hurdaya döndü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, olay yeri inceleme, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ve Burak Deligöz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne ve Ankara'ya sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Kadir Ertekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ertekin'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.