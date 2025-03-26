Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

Ankara Valiliği, gösteri ve yürüyüş yasağını 1 Nisan'a kadar uzattı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin kararı gereğince dün saat 19.00'dan itibaren Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi de hizmet vermeyecek.

YASAK 1 NİSAN'A UZATILDI



Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 Mart'ta getirilen yasak hatırlatıldı. "Yasağa rağmen izinsiz eylem ve etkinliklerinin gerçekleştiği, halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu müşahede olunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasağın, 1 Nisan Salı gününe kadar uzaltldığı belirtildi. Genel asayişin sağlanması amacıyla kapalı ve açık yer toplantılarıyla, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stand açma ve oturma eylemlerinin yasaklandığı ifade edildi.

İZMİR'DE DE UZATILDI

İzmir'de de 4 gün süreyle gösteri ve basın açıklaması yasaklandı.



İzmir'de de 21 Mart'ta toplanma, gösteri ve basın açıklaması 4 gün süreyle yasaklanmıştı. İzmir Valiliği yasak kararının 29 Mart'ta kadar uzaltıldığını duyurdu.