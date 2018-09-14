Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ ile irtibatları tespit edilen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DAEŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Terör örgütü DAEŞ mensubu oldukları iddiasıyla B.K, S.H.K, H.T, M.T. ve E.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ankara'da DAEŞ operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da polis DAEŞ şüphelilerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ ile irtibatları tespit edilen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.