Ankara'da dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenledikleri sahte senetlerle vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.



Adreslerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlardan birinin anahtarlık görünümünde, kısa menzilli ve suikast amacıyla tasarlanmış olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan açıklamada, sahte senetler ve şantajla baskı altına alınan mağdurların 17 milyon lira dolandırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

