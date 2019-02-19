Ankara'da polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde Mimar Caddesi ile Niyet Sokak kesişimindeki boş arazide erkek cesedi buldu.
Yapılan inceleme sonucunda cesedin Ünsal S.'ye (48) ait olduğu tespit edildi.
Kafasına sert bir cisimle vurulduğunu tespit edilen Ünsal S.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da erkek cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara Çankaya'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.
Ankara'da polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde Mimar Caddesi ile Niyet Sokak kesişimindeki boş arazide erkek cesedi buldu.