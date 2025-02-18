Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Haymana ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Ankara'da Faysal Çevik (34) idaresindeki TIR, Haymana ilçesi Karahoca Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki Muhammed Tuncay (28) ambulansla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tuncay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
TIR'ın Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıdığı, kazada hayvanlardan birinin de yaralandığı öğrenildi.
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