Ankara'daki AK Parti'li belediyelerden İsrail menşeli ürün kararı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları birinci ayını doldururken, Türkiye'den İsrail'e tepkiler de artıyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İsrail'e tepki olarak ilçe belediyelerinin tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını ve vatandaşlara da bu  ürünleri almamaları çağrısında bulundu.

Ankara'daki AK Parti'li belediyelerden İsrail menşeli ürün kararı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'in 'ye yönelik saldırılarına tepki olarak ilçe belediyelerinin tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını duyurdu.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlara tepkimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının yanında olmak için ilçe belediyelerimizin tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurduk. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve İsrail menşeli ürünler almamaya davet ediyorum."

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