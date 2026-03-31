Armada AVM yeni bir karara imza attı.

AVM, güvenlik gerekçesiyle 18 yaş altındaki kişilerin hafta sonu ebeveyni olmadan alışveriş merkezine girişini yasakladı.

Konuya ilişkin, AVM yönetimi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şikayetlerin geldiğinin altı çizilirken "Alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur." denildi.

Alışveriş merkezi yönetimi, bu durumun önüne geçebilmek için 18 yaş altı ziyaretçi yasağının ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirildiğini duyurdu.

"AMACIMIZ GENÇLERİMİZİ DIŞLAMAK YA DA AYRIMCILIK DEĞİL"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alınan bu kararın amacı; hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır. Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir. Basına yansıyan bazı haberlerde konunun eksik ve tek taraflı ele alındığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezimiz, her zaman olduğu gibi tüm ziyaretçilerine açık, kapsayıcı ve güvenli bir sosyal yaşam alanı olma misyonunu sürdürmektedir.”