Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki seviyeyi aştı

"Önümüzde haziran, temmuz ve ağustos ayları var. Havalar ısınacak ve buharlaşma artacak. Dolayısıyla bu faktörler göz önüne alındığında 'Suyumuzu tasarruflu kullanalım' çağrımı yineliyorum. Ayrıca tasarruflu su kullanımı konusunda ailelere de bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Unutulmamalıdır ki her zaman ilk eğitim ailede başlar. Çocukların ailelerinden alacakları tasarruflu su kullanımına yönelik eğitiminin topluma ve gelecek nesillere büyük katkı sunacağına inanıyorum.



Arıtma tesislerinde insani tüketim amacıyla arıtılarak hazırlanan içme sularının, tarımsal sulama amacıyla kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Hobi bahçeleri ve tarım arazilerindeki su tüketim yoğunluğundan dolayı köy merkezlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle yağışların az olduğu yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için hobi bahçeleri, yağmur suyu sarnıcı veya damlama sulama sistemi kullanılarak sulanmalıdır."

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