Ankara'daki cinayet zanlısı 2 yıl sonra Kırıkkale'de yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişinin silahla ateş edilerek öldürülmesi olayının şüphelisi 2 yıl sonra Kırıkkale'de gözaltına alındı.

Ankara'daki cinayet zanlısı 2 yıl sonra Kırıkkale'de yakalandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, başkentin Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi'nde 23 Ağustos 2022'de Ümit Y'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan Eyüpcan K'nin 'ye yerleştiği yönünde bilgi edindi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliğine bağlı 3 özel ekip, Kırıkkale'ye giderek bir hafta boyunca yürüttükleri çalışma sonucu Eyüpcan K'yi, 20 Kasım Çarşamba günü Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen şüphelinin polisteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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