Ankara'daki Etiyopya-Somali görüşmelerinin ikinci turu  tamamlandı

Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Üçüncü tur 17 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

Ankara'daki Etiyopya-Somali görüşmelerinin ikinci turu  tamamlandı

Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada ilk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Bakan Fidan, "Üçüncü tur için 17 Eylül’de 'da yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi dün Dışişleri Bakanlığı'nda başlamıştı.

Diplomatik kaynaklar, tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini, Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi"  yürüttüğünü belirtmişti.

Etiyopya-Somali gerilimi zirvesi: Fidan'ın ev sahipliğinde görüşülüyor

Etiyopya-Somali gerilimi zirvesi: Fidan'ın ev sahipliğinde görüşülüyor

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt'ta zincir marketin deposunda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Esenyurt'ta zincir marketin deposunda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 184 sözleşmeli personel alıyor

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 184 sözleşmeli personel alıyor

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor: MHP katılmayacak, AK Parti'de istişareler sürüyor

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor: MHP katılmayacak, AK Parti'de istişareler sürüyor

Beş ilde terör örgütü PKK/KCK kuryelerine operasyon: 6 gözaltı

Beş ilde terör örgütü PKK/KCK kuryelerine operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu

Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...