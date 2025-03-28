Ankara'daki eylemlerde 355 gözaltı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan 355 kişiden 4'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bu kişilerden 89'u adli kontrolle serbest kalırken, 120 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Vali Şahin şöyle konuştu:

"Son bir haftada ilimizde de bir takım yasa dışı gösteri ve eylemler gerçekleştirildi. Bu anlamda 373 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 355'i gözaltına alındı. 89'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi tutuklandı. 120 şahıs hakkında gözaltı işlemleri devam etmektedir. Bütün gençlerimizi, vatandaşlarımızı yasa dışı eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz."