Ankara'daki fabrika yangını kontrol altında
19.07.2026 16:03
Son Güncelleme: 19.07.2026 16:54
Yangın, ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde atık yağ fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen veya yaralanan yok.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan 3 katlı atık yağ fabrikasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.