Ankara'daki fırtınada ölüme soruşturma

Ankara'daki fırtınada gittikleri inşaatta kolon devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Taha Öztürk'ün ilk staj günü olduğu öğrenilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler - DHA 16.08.2022 - 14:38

Ankara'daki fırtınada ölüme soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Taha Öztürk'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk ve diğer 2 stajyer mühendis inşaata inceleme yapmak için gelmişlerdi. 

Bu sırada aniden fırtına çıkınca sağa sola uçmaya başlayan tahtalardan korunmak isteyen Taha Öztürk ve diğer 2 stajyer mühendis kolonun arkasına saklandı. 

Taha Öztürk'ün (21) Taha Öztürk'ün (21)

Üç gencin sonrasında devrilen kalıpların altında kaldıkları öğrenildi.

Savcılığın soruşturma başlatmasıyla birlikte inşaatta da çalışmalar durduruldu.

Olay yeri incelemesini tamamlayan Savcılık, görgü tanıklarının da ifadelerini aldı. Bilirkişi de kaza yerinde inceleme yapacak.

STAJDA İLK GÜNÜYDÜ

Taha Öztürk'ün kazanın yaşandığı gün staja başladığı öğrenildi.

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